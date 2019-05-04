كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويتية أبرار العقيلي: "اكتشفت موهبتى بعد ولادة ابنتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الفنانة الكويتية الشابة أبرار العقيلي، أنها اكتشفت موهبتها في عالم كتابة السيناريو بعد ولادة ابنتها الأولى، والفكرة جاءت من خلال حضورها لدورة تدريبية في صناعة السيناريو لتتفاجئ بموهبتها.

وقالت العقيلي، في تصريحات لها: "عام 2015، وبعد ولادتي ابنتي لورا أصبت بحالة من السكتة، وكنت أمر بظروف نفسية سيئة.. فأهدتني والدتي بمناسبة عيد ميلادي، عمل دورة في كيفية كتابة السيناريو للدكتورة نورا العتال، والحقيقة أنني لم أكن متحمسة أبداً لهذه الدورة التي فجرت داخلي موهبة كتابة السيناريو، حتى إنني أذكر أن الدكتورة كانت تحاول إسكاتي مع كل مشهد تبدأ التحدث عنه."