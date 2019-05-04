كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويتى على كاكولي ينتهي من تصوير "لا موسيقى فى الأحمدي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الفنان الكويتى على كاكولى، من تصوير دوره فى المسلسل الخليجى الكويتى "لا موسيقى فى الأحمدى" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان.

وقال كاكولى عبر حسابه الخاص بموقع "انستجرام": "انتهيت من تصوير آخر مشاهدى فى مسلسل لا موسيقى فى الأحمدى، يارب توفيقك، أتمنى يعجبكم وشكرًا لجميع كاست المسلسل بدون استثناء، لكم كل الحب والتقدير والاحترام".

مسلسل "لا موسيقى فى الأحمدى" تأليف منى الشمرى، إخراج محمد دحام الشمرى، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين الخليجيين منهم جاسم النبهان، عبد المحسن النمر، نور الكويتية، شيماء، إيمان الحسينى، غرور صفر، على كاكولى، رهف محمد، سارة البلوشى، فهد العبد المحسن، ليلى الرندى، خديجة الشايع، فاطمة الطباخ، وغير من الممثلين فى الخليج العربى.