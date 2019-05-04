شاهد: دكتورة “إماراتية” تثير ضجة واسعة وتتعرض للانتقادات.. وتعلق: مجتمعاتنا متأخرة آلاف السنين

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 03:56 مساءً - أثار مقطع فيديو لدكتورة إماراتية تُدعى رسل النعيمي حول أحداث يوم القيامة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت على إثره للعديد من الانتقادات حيث اعتبر البعض كلامها “تشكيكاً بمعتقدات الدين الإسلامي ، الأمر الذي دفعها للرد على ذلك نافية أن تكون قد تحدثت عن دين محدد وفقا لـ”سي إن إن” .

وكانت الدكتورة رسل النعيمي قد سألت متابعيها، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام في آبريل / نيسان، قائلة: “هل تجرأت يوماً أن تتخيل بأن يوم القيامة سيكون مليئاً بالتطور والتكنولوجيا التي لم يسمع عنها الإنسان أبداً في حياته؟!”



وأضافت: “أم ما زلت في تلك الصورة الذهنية التي رُسمت لنا بأنه يوم مليئ بالتزاحم والتدافع وعدم الإحترام والرعب والظلام؟”.

وتابعت النعيمي قائلة: “علينا أن نعيد التفكير مرة أخرى في هذه المعتقدات التي زُرعت في عقولنا وهي معتقدات خطيرة جداً لأنها لا تتوافق مع الإنسانية ولا مع يوم اللقاء مع الله…”

بعد ذلك قامت النعيمي بالرد على ما قيل حول الفيديو في تسجيل صوتي نشرته الأربعاء عبر حسابها على إنستغرام، حيث أكدت أنها لم تتحدث حول دين محدد كما أنها لم تنفِ أهوال هذا اليوم العظيم، على حد وصفها.

وأضافت أن الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل قطعت جزءاً من حديثها والذي يتضمن كلمة “تخيّل” بهدف إيصال فكرة أن المتحدثة تنقل تقريراً عن يوم القيامة. وختمت تعليقها قائلة إن الردود التي وردت جعلتها تعيد حساباتها بأن “مجتمعاتنا متأخرة آلاف السنين عن هذا الخيال” على حد تعبيرها.