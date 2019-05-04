أنغام تُحقق حلم شقيقتها الراحلة بإدخال ابنها مجال التمثيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حققت النجمة المصرية أنغام، حلم شقيقتها الفنانة والمطربة الراحلة غنوة، وذلك بإدخال ابنها "ياسين" مجال التمثيل، حيث يظهر في دراما رمضان 2019، من خلال مسلسل "زي الشمس"، الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني.

وجاء ترشيح ياسين، من جانب دينا الشربيني، ومخرج المسلسل سامح عبدالعزيز، حيث كانا في احتياج لطفل يُجسد بعض المشاهد في العمل.

وأكد مصدر خاص، داخل المسلسل لـ"فوشيا"، أن جلسة جمعت أنغام والمخرج، اتفقا فيها على إدخال "ياسين" للمسلسل، وتوجهت أنغام بالشكر لدينا الشربيني وسامح عبدالعزيز، لمساهمتهما في تحقيق حلم شقيقتها الراحلة.

وبدأ ياسين، تصوير مشاهده خلال الأيام الماضية، كما أن أنغام، حضرت معه أحد أيام التصوير حسبما أكد المصدر.

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وكانت المطربة الراحلة غنوة، تتمنى دخول ابنها ياسين، عالم التمثيل ومشاركته في أحد الأعمال الفنية، إلا أنها رحلت قبل تحقيق حلمها.

يُذكر أن المطربة المصرية أنغام، قدّمت الطفل ياسين ابن شقيقتها، على المسرح للمرة الأولى في حفلها الذي أقيم على مسرح "البروج"، في ساقية الصاوي، بمناسبة أعياد الربيع، قبل أيام.

وقالت أنغام، عنه: "ده بقى مش الحتة الناقصة، ده الحتة اللي كملت حياتي، والضحكة اللي في حياتي ومفيش هدية أحلى من كده أبدًا".

مسلسل "زي الشمس" تقوم ببطولته النجمة المصرية دينا الشربيني، في ثاني بطولاتها المطلقة، وتعرضه قناة "mbc مصر".