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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر وأيتن عامر فى كواليس "طلقة حظ" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم مصطفى خاطر تصوير مشاهده فى مسلسل "طلقة حظ" بالديكور الخاص به، وتجمع المشاهد بينه وبين أيتن عامر، التى تجسد دور زوجته خلال الأحداث، حيث أوشكت أيتن على الانتهاء من التصوير، ويتبقى له أسبوع فقط وتنتهى من مشاهدها بالكامل.
ايتن عامر ومصطفى خاطر فى كواليس طلقة حظ
"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس وتجسد هبة فى العمل شخصية شقيقة مصطفى خاطر.
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