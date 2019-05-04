شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم The Room يسعى لتمثيل شخصية بطل Sonic the Hedgehog والجمهور يعترض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج والممثل تومى وايزو مخرج فيلم The Room الذى يوصف بأنه فيلم سيئ السمعة أو أسوأ فيلم فى التاريخ، بأنه يريد أن يقوم بأداء شخصية Shadow فى فيلم الأكشن والإنيمشن Sonic the Hedgehog والمزمع عرضه فى 8 نوفمبر المقبل.

ويأتى هذا فى ظل ردود الأفعال السلبية والانتقادات التى تم توجيهها إلى الفيلم بشأن عملية تصميم شخصية بطل الفيلم الرئيسية، الأمر الذى دفع مخرج الفيلم، جيف فاولر، للتصريح بأن فريق العمل سيعيد تصميم Sonic.



تومى وايزو على تويتر

أما عن المخرج والممثل تومى وايزو فقد نشر صورة لنفسه وصورة أخرى لـ Shadow دون أن يوضح ما الذى يعنيه بذلك، إلا أنه من المحتمل أن يتقدم للدور فى الفيلم.



مشهد فى فيلم Sonic the Hedgehog

ولا تعد هذه المرة الأولى التى يقدم فيها تومى وايزو على مثل هذا الأمر، فمن قبل قام بعمل مشهد اختبارى لشخصية الجوكر فى العام الماضى، حيث قام هو وصديقه النجم جريج سيستيرو بإعادة تمثيل مشهد الاستجواب الشهير من فيلم Dark Dark Knight، وحتى الآن لم يتم اختياره للقيام بأداء وتجسيد شخصية الجوكر.

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مخرج فيلم The Room

على الجانب الآخر فإن نجاح فيلم Sonic the Hedgehog لا يزال معلقا فى الهواء، ومعتمدا على قدرة فريق التصميم فى إعادة تصميم شخصية Sonic بعد الانتقادات العديدة من الجمهور، فى الوقت الذى يعلن فيه مخرج الفيلم عن تقبله للآراء النقدية والعمل على تحسين الصورة والتصميم.

فيلم Sonic the Hedgehog من بطولة جيم كارى، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالى، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.



تومى وايزو

ويدور فيلم Sonic the Hedgehog حول مساعدة شرطى فى بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التى تتطلع للقبض عليه.

يشار إلى أن "القنفذ سونيك" Sonic the Hedgehog هى سلسلة ألعاب فيديو تنتجها شركة سيجا، والشخصية الرئيسية فى اللعبة هو قنفذ أزرق اللون يدعى سونيك، وقد بدأت السلسلة لأول مرة عام 1991.