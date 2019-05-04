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كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 02:55 مساءً - رزقت الفنانة المغربية جنات بمولودتها الأولى مساء أمس الجمعة، وأطلقت عليها إسم “جنات” أيضا.
جنات تزوجت منذ أكثر من سنة ونصف السنة من المحامي المصري محمد عصمان نعمان، أحد مستشاري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حملته الانتخابية.
ولم تتوقف جنات في فترة حملها عن نشاطها الفني حيث سجلت قبل أيام أغنية لأحد المسلسلات، التي ستعرض في شهر رمضان المقبل.
يذكر ان الفنانة المغربية جنات كانت قد كشفت عن خبر حملها خلال إحتفالها بعيد ميلادها الـ33 في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، إذ ظهرت بصورة برفقة زوجها ببطن منتفخ.
كانت هذه تفاصيل خبر جنات ترزق بمولودتها الأولى.. خمنوا اسمها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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