شاهدوا.. نوال الكويتية وزوجها يستجمان على شاطئ البحر بإطلالة بسيطة

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 02:55 مساءً - نشر الملحن ​مشعل العروج​ عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً له مع زوجته الفنانة ​نوال الكويتية​، خلال إستجمامهما على شاطئ البحر.

وظهرت نوال في الصور بإطلالة بسيطة، ومن دون ماكياج على وجهها.

متابعو نوال عبروا عن إعجابهم بصورها مع زوجها على شاطئ البحر، وأثنوا على إطلالتها البسيطة، وتمنوا لهما إجازة سعيدة.

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وكانت نوال كشفت عن توقيعها عقد عطرها مع إحدى الشركات المتخصصة بالعطور، وكتبت :”تعودتوا عليي بكل أعمالي أعتمد الصدق مع نفسي ومع جمهوري واليوم الشراكة بيني وبين دار الطيب فيها نفس الروح .. عطر جديد قريبا يلمسكم ويشبهني”.