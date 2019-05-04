بلقيس فتحي تظهر من دون مكياج.. فهل تغير شكلها؟

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 02:55 مساءً - بفيديو نشرته الفنانة بلقيس فتحي على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه من دون مكياج وهي ترحب بوجود والدها الموسيقار أحمد فتحي في بيتها.
وقالت بلقيس في الفيديو، “زارتنا البركة” تعبيرا عن فرحتها بوجود والدها معها في السعودية.
بدوره وجه فتحي تحية لمتابعي ابنته، فيما علق متابعون على والد بلقيس بالقول :”إنه فنان أصيل لا زال محافظا على لهجته الأم رغم تواجده في الخارج لفترة طويلة”.
من ناحية أخرى، كانت بلقيس قد شاركت متابعيها فيديو نشرته على إحدى صفحاتها الخاصة، أظهرت من خلاله كيفية صنع طبق الزربيان باللحم، وهو طبق يمني شهير.
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