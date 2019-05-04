أول تعليق لشمس الكويتية على أنباء زواجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت مجموعة صور للفنانة شمس الكويتية أثارت جدلا كبير حول زواجها مرة أخرى، حيث أطلت في الصور مرتدية فستان زفاف أبيض أنيق، وتزينت بمكياج قوي، ومجوهرات ماسية مع ساعة يد خطفت الأنظار.

وظهرت الفنانة في إحدى الصور وهي تمسك بيد شخص بجوارها بدون إظهار ملامح وجهه، وهو ما جعل الجمهور يتكهن بأن الصور ليست من جلسة تصوير، وأن الفنانة احتفلت بزفافها فعليا.

وفي أول تعليق على أنباء زواجها، نشرت شمس صورة حديثة لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها وهي تجلس في أحد الأماكن العامة وتتصفح جوالها.

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الفنانة الكويتية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “شكلي وأنا أقلب في السوشل ميديا وأقرأ عن خبر زواجي.. مبروك”، وبذلك تكون نفت شمس خبر زواجها، لكنها لم تكشف أسباب ظهورها بفستان الزفاف.

وكانت عدد من التقارير الصحفية قد أكدت أن الفانة تزوجت بالفعل من رجل أعمال سعودي مقيم في دبي.

يذكر أن شمس الكويتية كانت قد ألمحت من قبل بأن الفنانة الإماراتية أحلام هي سبب طلاقها من زوجها السابق، فخلال استضافتها في برنامج “سوار شعيب”، وجه لها المذيع سؤالا قائلا: “في فنانة انتي مشهورة بصراعك معاها هي سبب طلاقك، وعلشان تطلقك وصلت بها المرحلة انها تتعرف على اخوات زوجك وراحت تكلم أبو زوجك وتقوله إنك انتي اللي مخربة الولد اللي هو طليقك وبناء عليه تم الطلاق.. هل هذا حدث؟”، وذلك في إشارة إلى الفنانة أحلام.

شمس صمتت للحظات و دمعت عينيها، لكنها رفضت الرد بطريقة مباشرة، وقالت: “الضعيف اللي يكيد، لكن القوي يواجه ويقولك انت آذتني لكن الجبان هو اللي يفعل ذلك”.