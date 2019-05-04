حلا شيحة تكشف مصير حضانة أبنائها بعد طلاقها من زوجها الكندي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة المصرية حلا شيحة، جمهورها بإعلان خبر انفصالها عن زوجها كندي الجنسية، وذلك بعد زواج دام لأكثر من 13 عامًا.

حلا أكدت أنها انفصلت عن زوجها منذ فترة، ولكنه تم رسيمًا منذ ما يقارب الخمسة أشهر، وهو ما يتزامن مع عودتها للفن مرة أخرى، بعد اعتزال دام لأكثر من 12 عامًا.

الفنانة المصرية كشفت مصير أبنائها الأربعة “هنا وخديجة وأحمد وعائشة” بعد طلاقها من والدهم، وذلك في تصريحات لبرنامج mbcTrending.

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حلا أكدت أن ابنتيها الكبيرتين تعيشان مع والدهما في كندا بسبب دراستهما، أما الصغيرين يعيشان معها في مصر.

ومن ناحية اخرى، تشارك حلا شيحة في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل “زلزال”، أول عمل لها بعد عودتها من اعتزال الفن لمدة 12 عامًا.

واصطحبت حلا ابنها “أحمد” في كواليس مسلسلها الجديد “زلزال”، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي نشر صورة تجمعه بحلا وكان يحمل طفلها، وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: “حمد لله ع السلامة #حلا_شيحة الدراما والسينما العربية نورت برجوعك.. وربنا يحفظلك إبنك الجميل أحمد حبيبي من #كواليس #مسلسل #زلزال #2019”.

كما نشرت حلا صورة حديثة جمعتها بابنتها الصغرى، في ظهور نادر لها، ظهرت في الصورة وهي تحتضن ابنتها، في لحظات أمومة خاصة، كما نشرت صور أخرى لابنتها، كشفت عن طرافتها الممزوجة ببراءة الطفولة.