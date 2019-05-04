أديل تعلق على أزمة طلاقها.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

في أول رد من المغنية البريطانية والنجمة اللامعة أديل على أزمة طلاقها، أظهرت من خلالها أنها بحالة نفسية جيدة، ولم يؤثر ما حدثها معها عليها سلبًا، وذلك خلال رسالة غير مباشرة عبر حسابها على موقع “تويتر”.

كما نشرت النجمة العالمية البالغة من العمر 30 عاما، صورة لها تظهر فيها وهي تبكي خلال إحدى حفلاتها وصورة أخرى لها وهي تضحك خلال ظهورها في برنامج Carpool karaoke، وعلقت قائلة: عندما تجد نفسك في هذه الحالة النفسية ثم تتذكر من أنت.

وسرعان ما عادت أديل وحذفت تغريدتها المثيرةً للتساؤلات من عدد كبير من محبّيها حول سبب قيامها بذلك.

وكشفت مصادر صحفية أجنبية عن أن أديل انفصلت عن زوجها سيمون كونكي سرًا قبل 3 سنوات دون علم أحد، وزعم البعض أن سبب ذلك هو خيانتها له مع رجل آخر.