خاص – مسلسل “الكاتب” الى العالمية.. وهذا ما كشفته أسرة العمل لـ”الخليج 365”



تمهيدا لبدء عرض الاعمال الدرامية خلال شهر رمضان المبارك، عقدت شركة الانتاج “إيغل فيلمز”، مؤتمرًا صحفيًا في فندق فينيسيا ببيروت، للإعلان عن عرض مسلسل “الكاتب” عبر شبكة “نيتفلكس” العالمية خلال شهر رمضان المبارك.

حضر المؤتمر المنتج جمال سنان، وبطلي المسلسل دانييلا رحمة وباسل خياط، الى جانب الكاتبة ريم حنا والمخرج رامي حنا، بالاضافة الى ممثل عن المنصة العالمية “نتفليكس”، الذي أكد أن اختيار الشبكة لهذا العمل جاء نظرا لأنه يتناسب مع مستوى الاعمال التي تُعرض على “نيتفلكس”، لافتا الى ان “الكاتب” سيكون متاحاً أمام روّاد الشبكة في 190 دولة في العالم.

موقع “الخليج 365” كان حاضرًا، والتقى المسؤولين عن العمل، فأكد لنا المنتج جمال سنان أن المشاهدين سيكونون امام عمل جديد، مختلف تماما عما تم عرضه في السنوات السابقة، حيث سيجمع بين التشويق والحب والجريمة، كما سيطرح لأول مرة مواضيع قوية، وبطريقة جديدة.

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أما الكاتبة ريم حنا فقد أشارت لموقعنا الى انها سعيدة جدًا للتعاون، اخيرا، مع اخيها المخرج رامي حنا، فهي معجبة برؤيته المختلفة للامور وحساسيته المرهفة التي تشكل اضافة للنص الذي ستقدمه. ولفتت حنا الى انها لا تزال تكتب الحلقات الأخيرة من المسلسل، نافية في المقابل أن يكون هناك جزء ثان للعمل.

بطلة العمل الممثلة دانييلا رحمة، كشفت لـ “الخليج 365” عن شخصية “مجدولين” التي ستجسدها في المسلسل، فقد أخبرتنا أنها شخصية مشوقة، مختلفة عما شاهده الجمهور في وقت سابق، حيث تلعب دانييلا دور محامية “لكنها ليست محامية عادية مثل الصورة التي اعتدنا عليها”، بحسب قولها، فتخوض مراحل صعبة، من جهة الدفاع عن شخص تحبه لإيمانها ببراءته، ومن جهة أخرى المشاكل الشخصية التي قد تمر بها او تواجهها داخل منزلها، مؤكدة في نهاية حديثها ان الجمهور سيحب هذه الشخصية.

وبالنسبة لمخرج العمل، رامي حنا، فقد كان كلامه مقتضبًا، حيث أكد في حديث لـ”الخليج 365” الى أن تجربة التعاون مع أخته الكاتبة ريم حنا كانت تجربة جيدة، حيث قال: “انا ارى في ريم كاتبة مهمة وقوية، وهذه تجربة مميزة بالنسبة لي”، لافتا في النهاية الى أنهم لا زالوا يصورون مشاهد من المسلسل، ومن المتوقع أن بنتهوا من التصوير بعد ما يقارب الـ20 يومًا على أبعد تقدير.

الجدير بالذكر أن مسلسل “الكاتب” سيُعرض على شاشة الـLBCI في شهر رمضان المبارك، وضم نخبة من نجوم الفن والتمثيل، ابرزهم ندى أبو فرحات، نقولا دانييل، فادي أبي سمرا وغيرهم.