جمهور ماجدة الرومي على موعد مع مفاجأة كبيرة قريبًا

“طلّي بالأبيض طلّي يا زهرة نيسان”، فقلبك الناصع بياضًا يفيض علينا دائمًا، سلامًا ومحبة امام الحروب المدمّرة، وثورة في الوطنية والحرية بوجه الفساد والديكتاتورية. وفي كل اطلالاتك، برّاقة كالعروس بكامل زينتها وتألقها، تتلألأ كالنجوم في السماء، فالزمن لم يؤثر في جمال صوتك وأناقتك بل زادك حُسْنًا وبهاء.

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وكشف الاعلامي طوني هيكل عبر موقع “الكتائب” ان “أيقونة الموسيقى العربية” او”ملاك الطرب العربي” او”مطربة المثقفين” او “سفيرة الاغنية الراقية”، ماجدة الرومي، تتحضر لإطلاق مفاجأة فنية تضاف الى ارشيفها العريق، وكشف الموقع ان الماجدة تحضّر مفاجأة، وهي اغنية لبنانية شعبية، من كلمات والحان الفنان القدير ايلي شويري، تحت عنوان “لا تزعل مني وتروح”، ستقدمها للمرة الأولى في حفلتها الضخمة على خشبة مسرح مهرجانات جونيه الدولية في 12 تموز المقبل. لكن ستقوم بعد ذلك بتسجيلها في الاستديو كي تصدر رسميا عبر وسائل الاعلام والمتاجر الالكترونية.

ووفق مصادر “الكتائب”، فإن عمر هذه الاغنية، 20 عامًا، تأتي بعد طول غياب، مكمّلةً لتعاونات مثمرة سابقة بين الشويري والرومي التي غنّت لكبار شعراء العالم العربي، ولاسيما حليم الرومي، نزار قباني، سعيد عقل وغيرهم.

وعلى المقلب الآخر، ستضيء الرومي سماء الأردن في الخامس من تموز/يوليو المقبل، وتحديدًا في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، في البحر الميت، ليأتي هذا الحدث، بعد الحفلة التي قدّمتها هناك منذ حوالى الثلاث سنوات.(نقلا عن موقع الكتائب)