خاص- كارمن لبس مظلومة في “بالقلب”

التقى موقع “الخليج 365” النجمة اللبنانية كارمن لبس حيث كان لنا معها هذا اللقاء المميز خاصة بعد تكريمها في افتتاح مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة السادس، في سوريا، حيث لفتت انها حظيت بمحبة كبيرة من قبل الفنانين السوريين اضافة الى الجمهور وقالت “كبر قلبي”.

كارمن أكدت لنا أن كل تكريم يعني شكراً على كل شيء قدمته، والتكريم يعطيها حافزاً قوياً ويحملها مسؤولية كبيرة جداً.

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وعن دورها في مسلسل “بالقلب”، في البداية عبّرت “لبس” عن محبتها الكبيرة لكاتب العمل طارق سويد الذي يتمتع بإحساس كبير خلال الكتابة. وتابعت كاشفة جزءاً بسيطاً عن دورها حيث تلعب شخصية امرأة قلبها طيب، حنونة، لا تواجه ومظلومة وقد وضعت خطة معينة لمستقبلها فجأة تتعرض لبعض المواقف التي ترسم لها خططاً أخرى وطرقات مختلفة في حياتها.

وعن دورها في “الحرملك” الذي سيعرض خلال شهر رمضان المبارك، أكدت كارمن أن دورها عنصر فعّال حيث تلعب شخصية بريطانية من أصول عربية تتواجد في القنصلية حيث تعمل كجسوسة.

نذكر ان مسلسل “بالقلب” سيعرض خارج السباق الرمضاني وهو من كتابة الممثل والكاتب طارق سويد، اخراج جوليان فرحات وانتاج ” g8 برودكشن”.

يشارك في بطولة العمل الى جانب “لبس” كل من بديع ابو شقرا، رندة كعدي، غابريل يمين، سمارا نهرا، نوال كامل، دارين الجندي، سارة ابي كنعان، ستيفاني عطالله وغيرهم.