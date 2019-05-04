دانا مارديني ترفع الصوت وتغيب عن رمضان

تغيب الممثلة السورية دانا مارديني عن دراما رمضان لهذا العام وذلك على عكس ما تنشر بعض الصفحات عن تواجدها في هذا الموسم.

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واتخذت “مارديني” من حسابها الرسمي عبر موقع انستغرام لتضع حداً لكل الاخبار الكاذبة كما وصفتها والتي تدعي النطق بإسمها.

وكتبت: “أحبابي .. أتغيب عن موسم رمضان 2019 على عكس ما تثير بعض الصفحات الكاذبة والتي تدعي النطق بإسمي عن تواجدي بمسلسل رمضاني .. هذه صفحتي الرسمية على انستغرام مع صفحة على الفيسبوك ولا يوجد أي حساب رسمي لي على تويتر وماعدا ذلك فهي صفحات مزيفة .. محبتي للجميع”.

نذكر ان دانا كانت قد شاركت في رمضان 2018 في بطولة مسلسل “تانغو” الى جانب نخبة من النجوم وهم باسل خياط، باسم مغنية، دانييلا رحمة، يوسف حداد، طلال الجردي، سميرة بارودي، فرح بيطار وغيرهم، كتابة إياد أبو الشامات، اخراج رامي حنا وانتاج ايغل فيلمز. وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً اضافة الى دورها الرائع والذي جسدته بكل حرفية.