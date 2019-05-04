غادة عبدالرازق وأحمد السقا أبرزهم.. نُجوم بالسجن في دراما رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم اختلاف الأحداث وتنوعها في دراما رمضان 2919، إلا أن هناك بعض النجوم سيقبعون خلف السجون من خلال تجسيدهم لشخصية العمل، وتصل بهم الأحداث إلى الزج بهم خلف القضبان في المسلسلات المرتقب عرضها رمضان المقبل.

ومع أن أحداث الدراما تختلف من مسلسل إلى آخر، وتتنوع ما بين الكوميديا والتراجيديا والأعمال الاجتماعية والأكشن، إلا أن أبطال تلك الأعمال يتم سجنهم من خلال قصة العمل.

في التقرير التالي، ترصد "فوشيا" أبرز نجوم الوسط الفني الذين يتم الزج بهم خلف القضبان في دراما رمضان 2019.

محمد رجب

من خلال أحداث مسلسل «علامة استفهام» يدخل الفنان محمد رجب السجن، بعد ظهور خلاف بينه وبين شخص أخر.

محمد رجب ينافس بالمسلسل بقوة في شهر رمضان، والذي تدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغير واختلاف كبير في شخصيته خلال الأحداث.

ويظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.

"علامة استفهام"، يشارك في بطولته بجانب محمد رجب وميرهان حسين كل من محمود البزاوي، وهيثم أحمد زكي ومي سليم، وهو من تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

أحمد السقا

أيضًا الفنان أحمد السقا يزج به في السجن بعد تعرضه للظلم من خلال أحداث مسلسل "ولد الغلابة" الذي ينافس به في شهر رمضان المقبل

ويجسد فيه السقا شخصية "عيسى" وهو معلم بسيط بمدرسة فتيات بريف مصر، ويدخل في صراعات كثيرة تحوله من شخص عادي إلى منتقم يبحث عن حقه بعدما يتعرض للظلم.

"ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وإدوارد وإنجي المقدم وهبة مجدي، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.

مي عز الدين

كذلك تظهر مي عز الدين من خلال مسلسل«البرنسيسة بيسة» في السجن من خلال شخصية «سكسكة» وتخرج بعفو صحي.

ومن خلال الإعلان التسويقي، تظهر مي عز الدين بشخصيتين؛ الأولى فتاة شعبية باسم "بيسة" والتي تعمل معلمة في إحدى المدارس، والثانية هي الجدة الشريرة "سكسكة" والتي تخرج من السجن بعفو صحي وتثير الكثير من المشكلات، كما دارت العديد من المواقف الكوميدية بينهما.

"البرنسيسة بيسة" سيناريو وحوار مصطفى عمر وفاروق هاشم، ومن إخراج أكرم فريد، والإنتاج لشركة "سينرجى.

غادة عبد الرازق

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من خلال مشاهدة الإعلان الدعائي لمسلسل «حدوتة مرة» نجد أن غادة عبد الرازق يزج بها في السجن، والتي تظهر بدور سيدة من الريف تدعى "مرة" في مسلسلها "حدوتة مرة" والذي تنافس به في شهر رمضان.

وخلال الأحداث يتم القاء القبض على "مرة"، دون توضيح سبب ذلك، حيث تتعرض للعديد من المشكلات.

"حدوتة مرة" بطولة غادة عبد الرازق ومحمد شاهين وأحمد صفوت وعايدة رياض وولاء الشريف وسلمى أبو ضيف ومايان السيد والفنان عبد الرحمن أبو زهرة وإنتاج طارق صيام ومن تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتلفزيون.

نضال الشافعي وحسين فهمي

كما يقبع الفنانان حسين فهمي ونضال الشافعي في السجن خلال أحداث مسلسل "السر" الذي يخوض السباق الرمضاني، بعد تأجيله لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

ويؤدي نضال الشافعي دور "عمر"، ويتعرض للكثير من الظلم خلال أحداث المسلسل، كما يحاول العثور على ابنته المخطوفة "ريم"، ويلعب دور والده الفنان حسين فهمي.

"السر" استغرق تصويره أكثر من عامين، وهو بطولة نضال الشافعي، حسين فهمي، وفاء عامر، ومايا نصري، وأشرف عبد الغفور، نور الكاديكي، منة جلال، هشام المليجي، يورا محمد، ألفت عمر، وهو من تأليف حسام موسى، ومن إنتاج محمد فوزي، وإخراج محمد حمدي.

حمادة هلال

ويدخل أيضًا الفنان حمادة هلال السجن من خلال أحداث مسلسل "ابن أصول" الذي يخوض السباق الرمضاني

ويجسد خلاله شخصية شاب يحتوي بداخله العديد من المتناقضات، ويُصاب بهوالس ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله.

ومن خلال الأحداث يسعى لإقناع عائلته بما يعتقد، إلا أنه يكتشف المتورط الحقيقي في ذلك، وإذا بالأحداث تنقلب رأسًا على عقب.

"ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وآيتن عامر، ومحمد نجاتي، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

مصطفى خاطر

ورغم أن العمل كوميدي إلا أن الفنان مصطفى خاطر يدخل السجن من خلال دوره في مسلسل "طلقة حظ".

ويجسد مصطفى خاطر خلال المسلسل دور"عبد الصبور" الموظف الحكومي البسيط الذي يرعى أسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، ويتعرض لحادث يغير من حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات ويدخل السجن في إطار كوميدي مختلف.

"طلقة حظ" بطولة كل من مصطفى خاطر، آيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، ياسر الطوبجي، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ، وحسني شتا، محمود فارس، جيهان خليل ومحمود غريب، وألحان المهدي.