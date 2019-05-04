جنّات تُرزق بمولودتها الأولى وتطلق عليها هذا الاسم!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وضعت النجمة المغربية جنات، مولودتها الأولى منذ ساعات، في أحد مستشفيات القاهرة، وأطلقت عليها اسم "جنات".
وحرصت النجمة المغربية، على مواصلة نشاطها الفني حتى الأشهر الأخيرة من الحمل، وكان آخر ظهور لها في حفل غنائي أحيته بالجامعة البريطانية في القاهرة، واعتمدت في حفلاتها الأخيرة فساتين "فضفاضة"، لتتناسب مع بطنها المُنتفخ.
يُذكر أنّ آخر أعمال المطربة جنات، كان أغنية "لسة هتحلى"، وهي "تتر" مسلسل "كارمن"، الذي قامت ببطولته الفنانة المصرية ريهام حجاج.
يذكر أن جنات تزوجت، من المحامي المصري محمد عثمان، في 2017.
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