شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكري وفاته ..ماذا قال سليم وسلطان عن موسيقار الأجيال ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم السبت ذكرى وفاة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، وهو واحد من أشهر الموسيقين في مصر والوطن العربي، و لقب بموسيقار الأجيال لمعاصرته أجيال كثيرة في الغناء والطرب .



محمد عبد الوهاب

تعامل الراحل مع كبار المطربين مثل فيروز وأم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد ووردة الجزائرية وصباح وطلال مداح وأسمهان..وغيرهما، وفي خلال السطورالتالية يتحدث عنه سليم سحاب ومحمد سلطان فماذا قالا عنه :

محمد عبد الوهاب

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قال الموسيقار سليم سحاب لـ"الخليج 365" إن الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب هو الأعظم فى الصوت والأداء الموسيقى، وهو من أسّس مدرسة خاصة فى الموسيقى، ولا يمكن أن تجد لحنا له يشبه الآخر، أو جملة موسيقية تشبه جملة أخرى حتى على مستوى الأغنية الواحدة.



سليم سحاب

وفى نفس السياق، أكد الموسيقار محمد سلطان أن له ذكريات كثيرة مع محمد عبد الوهاب: كنت أراه يجلس بمفرده دائما على شاطئ البحر بالإسكندرية وكنت أنظر إلي عبد الوهاب وكان يسكن في "جليم" وذات مرة اقتحمت عليه وحدته وكنت ارتدى شورت وقلت له "أنا بحبك" واسمى محمد سلطان، وطبطب عليا وقبلني وكنت أبلغ وقتها 11 سنة، وأحضر لي العود عزفت عليه، وتنبأ لى بمستقبل باهر في الموسيقى.



محمد سلطان ومحمد عبد الوهاب

وأضاف "سلطان"،أن عبد الوهاب جاء ذات مرة لوالدى في منزلنا، وقال له: "أبنك له مستقبل كبير وناجح وشجعه.. سيكون له شأن عظيم مثلي"، فرد عليه والدى قائلا: " مش للدرجة دي" واختتم كلامه قائلا : يوم وفاة عبد الوهاب تأثرت كثيرا.