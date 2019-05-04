هزاع بن زايد: برنامج "الزمن الجميل" يعكس الجمال والأصالة فى الفنون العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن برنامج الزمن الجميل، الذى اختتم موسمه أمس الجمعة على قناة أبو ظبى، يعكس مقدار الجمال والأصالة فى الفنون العربية.

وقال هزاع بن زايده: "برنامج الزمن الجميل الذي اختتم موسمه الأول أمس على قناة أبوظبي، يعكس مقدار الجمال والأصالة في الفنون العربية، ويؤكد شغف الشباب العربي وتعلقه بالفرح والحياة، فالثقافة والفنون والمعارف هي الوجه الحضاري للشعوب وهي الذاكرة المشتركة التي تظل حية عبر الأجيال".

واختتم برنامج "الزمن الجميل" حلقاته أمس الجمعة، وتوج اليمني عمر ياسين، بلقب البرنامج فى موسمه الأول، وبرنامج الزمن الجميل، هو برنامج لاكتشاف المواهب، ويشارك فى لجنة التحكيم كل من الفنان مروان خورى، والفنانة أنغام، والفنانة أسماء لمنور.

يذكر أن برنامج "الزمن الجميل" هو أحد برامج اكتشاف المواهب، وقد أعلن علي خلفان الظاهـرى عضو مجلس إدارة مؤسسة أبو ظبي للإعلام المنتجة للبرنامج عن وجود موسم ثان للبرنامج سيتم الإعلان عن بدء التحضيرات الخاصة به في وقت لاحق.