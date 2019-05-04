بالصور كاردي بي تبدأ تصوير فيلم Hustlers مع جينفير لوبيز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة كاردي بي تصوير دورها في مسلسل Hustlers مع النجمة جينفير لوبيز وهو أول يوم تصوير لها في نيويورك، وذلك بعدما نالت جائزة البيلبورد الموسيقية كأفضل فنانة.
Hustlers تدورأحداثه حول عدد من العاملات بأحد النوادي الليلية اللاتي قررن الانقلاب على عدد من زبائنهم، وهو إنتاج مشترك بين "STX Films" و"Gloria Sanchez Productions"، وتشارك لوبيز بطولته بجانب عدد من النجوم منهم كونستانس وو، ليلي راينهارت، كاردي بي، جوليا ستايلز والمقرر طرحه عام 2020.
يذكر أن آخر أعمال جينيفر لوبيز السينمائية كان فيلم الكوميديا "Second Act" الذي تم عرضه تجاريًا نهاية العام الماضي.
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