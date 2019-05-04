شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين "مطربة باند" ضمن أحداث مسلسل "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة ميرهان حسين ضمن أحداث مسلسل "علامة استفهام" الذى يشارك فى بطولته الفنان محمد رجب، شخصية فتاة تدعى "رحاب" وتعمل مطربة ضمن فريق "باند" ويسيطر على الشخصية الاثارة والتشويق والغموض، المسلسل يعرض فى شهر رمضان، على قنوات عبر قنوات الحياة وON وdmc وcbc.

Advertisements

ينافس الفنان محمد رجب بقوة فى الدراما الرمضانية للعام الحالي من خلال "علامة استفهام"، حيث تدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندرانى الثرى، الذى يحدث تغيرًا واختلافًا كبيرًا فى شخصيته خلال الأحداث، فيَظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفى الذى يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.

مسلسل "علامة إستفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.