شاهد بالفيديو والصور.. إيجى أزيليا مثيرة ومفعمة بالحيوية في كليب Started

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية إيجى أزيليا كليبها الجديد " Started " وذلك علي قناتها الشخصية بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " الذي انتظره عدد كبير من محبيها وعشاقها، وذلك بعد ساعات معدودة من إطلاقها الاغنية .
حصد كليب " Started " سلسلة طويلة من عبارات الاشادة و الثناء، وذلك بعد أن ظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 28 عام مفعمة بالحيوية والنشاط، كما استطاعت أزيليا أن تبرز منحنياتها بطريقة مميزة و خاطفة لأنظار محبيها وعشاقها من شتي انحاء العالم .
ايجي إزيليا
ايجي إزيليا
ايجي إزيليا
ايجي إزيليا
ايجي إزيليا
ايجي إزيليا
ايجي إزيليا
ايجي إزيليا
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