بالصور- إيمي سلطان تخضع لجلسة تصوير صيفية وتستعد لأول أفلامها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستعد الفنان الاستعراضية إيمي سلطان لخوض تجربة التمثيل لأول مرة، من خلال عمل سينمائي يحمل اسم "أوراق اعتماد"، ومن المقرر أن تبدأ في تصويره قبل نهاية العام الجاري.

من ناحية أخرى، خضعت إيمي مؤخرًا لجلسة تصوير ظهرت خلالها بأكثر من إطلالة صيفية، لصالح إحدى المجلات، بعدسة عبدالله طارق، مكياج ريهام خليفة وأزياء نهال خليفة.