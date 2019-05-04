فاندام لمحمد رمضان: سترى من هو "نمبر وان" الحقيقي.. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر ممثل الأكشن العالمي Jean-Claude Van Damme، الشهير بـ"فاندام"، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، مقطعًا ترويجيًا لإعلان رمضاني سيشارك فيه مع الفنان محمد رمضان لصالح إحدى شركات الاتصالات، ومن المقرر الكشف عنه أول أيام شهر رمضان.

وكتب فاندام في تعليقه على الفيديو "ذهبت إلى مصر ليرى محمد رمضان من هو نمبر وان الحقيقي، عندما يتعلق الأمر بالأكشن.. انتظروا"، وقام رمضان بالتعليق على فاندام، وكتب له "دعنا نرى.. أنا جاهز".

وكانت مصادر كشفت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن رمضان سيغني في الإعلان أغنية بعنوان "اللهو الخفي"، كما سينطق "فاندام" ببعض الكلمات باللهجة المصرية، وأنه احتاج لوقت كبير ليتدرب على نطقها.