بصورة من أسوان.. مي كساب تهنئ الجمهور بشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرصت الفنانة مي كساب على تهنئة الجمهور بمناسبة شهر رمضان الكريم، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت "مي" صورة لها ظهرت فيها مرتدية جلباب من اللون الأزرق خلال تواجدها في أسوان، وكتبت: "رمضان كريم عليكم وعلى كل أحبابكم ويارب أيام بركة وخير وسعادة أستودعكم الله نستمتع بأيامه المفترجة في طاعة وستر وصحة".

وأضافت "ونتقابل يوم ٢٨ رمضان بإذن الله على خير بحبكم في الله حب كبير، ربنا يديم نعمة حبكم كل سنة وأنتم طيبين.. أسوان بلد السحر والجمال".