"الحياه بقى لونها بمبي".. ميس حمدان في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: كشفت الفنانة ميس حمدان عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، عن جلسة تصوير جديدة خضعت لها. ظهرت "ميس" خلال الصور بإطلالة جذابة، وأنيقة، وتقف وسط الورود، ونالت الصور إعجاب الجمهور. وعلقت على الصور، قائلة "الحياة بقى لونها بمبي". يُذكر أن أخر أعمال ميس حمدان المسلسل الأردني "نوف" الذي عُرض العام الماضي.

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