بالصور- الليلة.. "MBC مصر" تعرض "زي الفل" لـ"مسرح مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شبكة قنوات MBC مصر، عن تقديمها عرضًا جديدًا من عروض "مسرح مصر"، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وتحمل المسرحية اسم "زي الفل".

تدور أحداث "زي الفل" في إطار كوميدي في عالم السيرك وتدريب الحيوانات، حيث يقوم عدد من الأبطال بالتعامل مع مجموعة من الحيوانات التي تُشارك في عروض السيرك مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي: علي ربيع، مصطفى خاطر، كريم عفيفي، دينا محسن "ويزو"، إسراء عبدالفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد أنور، محمد توب، بيشوي طاهر، محمد أسامة "أوس أوس"، حمدي الميرغني، وحمد عبدالرحمن، تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.