محمد إمام: "مش بستخدم دوبلير خالص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أكد الفنان محمد إمام، عدم استعانته بـ "دوبلير" لتنفيذ المشاهد الخطرة والأكشن، خلال تصوير مسلسله "هوجان"، والمقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المُقبل.

وقال "إمام" عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "مش بستخدم دوبلير خالص"، وذلك ردًا على أحد متابعيه الذي سأله: "سؤال بيطرح نفسه.. مشهد الجدار اللي جريت عليه ده أنت ولا دوبلير".

"هوجان" بطولة محمد عادل إمام، كريم محمود عبدالعزيز، رياض الخولي، صلاح عبدالله، عبير صبري، عايدة رياض، ميرنا نور الدين، عارفة عبدالرسول، أوس أوس، أسماء أبواليزيد، هاجر أحمد، سليمان عيد، محسن منصور، وتأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.