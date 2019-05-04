بتقبيل يدها.. سالي عبدالسلام تحتفل بعيد ميلاد والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

احتفلت المذيعة سالي عبدالسلام بعيد ميلاد والدتها، ونشرت صورًا لها من عيد الميلاد ظهرت خلالها وهي تقبل يدها، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام".

وكتبت سالي: "كل سنة وانتي طيبة مامينا، كل سنة وانا ببوس ايدك ورجلك وتفضلي تاج راسي ويجعل يومي مع يومك.. استودعتك عند الله".

وأضافت: "لكل واحد من صحابي أو في الشغل والتصوير أمه موجودة أو مش موجودة عارف ان أمي أمه وبتحبه بيكلمها وبيجيلها حتى لو انا مش موجودة العمر كله يا رب اللهم بارك".

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وتابعت: "يا رب يخليلكم امهاتكم يا رب ويفضلوا دايماً راضيين علينا، ويرحم اللي فارقونا ويجمعنا معاهم في الفردوس الأعلى، وتعملها صدقة جارية كل عيد ميلاد بثمن الهدية اللي كنت بتجيبها.. جاتلي الفكرة وبعمل كده كل سنة مع كل عزيز عليا راح مني الحمد لله".

وختمت: "الحمدلله كل سنة بننقص من اللمة الكدابة والناس اللي مكانش نيتها خير لينا.. وده خير وبنزيد من الطيبين الصالحين الحمد لله خد من عمرى يا رب واديلها".