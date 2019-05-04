شاهد.. قصي خولي من كواليس خمسة ونص

شارك الفنان قصي خولي، جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "خمسة ونص"، الذي يخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2019، وذلك على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر قصي، بموقع التصوير وسط عدسات المصورين وإضاءات الكاميرات، وعلق على الصورة قائلًا: "انتظرونا قريبا.. خمسة ونص.. الله ولي التوفيق"، وجاءت الكثير من التعليقات الإيجابية من قِبل متابعيه
يذكر أن مسلسل "خمسة ونص"، يشارك فيه الى جانب قصي خولي، كل من: نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، قاسم منصور، جوليان فرحات، حسين فنيش، تأليف إيمان سعيد، وإخراج فيليب أسمر.
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