الليلة.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا بالجامعة المصرية الروسية

يحيي المطرب تامر حسني، حفل غنائي ضخم بالجامعة المصرية الروسية، وذلك مساء اليوم، السبت، وتقدم الحفل الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب.
ومن المقرر أن يقدم "حسني" خلال الحفل لطلاب الجامعة مجموعة من أجمل أغاني ألبومه الأخير "عيش بشوقك" وألبوماته الآخرى.
وتقيم الحفل الجامعة لصالح جمعية فتيات مصر، كما أن جميع إيرادات الحفل كاملة ستكون لصالح تجهيز مستشفى السرطان الذي تنشئه الجمعية بالفيوم.
وسيسمح لطلاب الجامعة المصرية الروسية بحضور الحفل مجانًا، أما كل من هو من خارج الجامعة
ويشار أن العدد المستهدف لحضور الحفل من طلاب الجامعة حوالي ٦٧٠٠ بالإضافة إلى حاملي التذاكر من خارج الجامعة، ومن المستهدف أن يكون عددهم من ٣٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ فرد، ليكون إجمالي العدد المستهدف 11700 فرد.
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