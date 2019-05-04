الليلة.. رامي صبري يحيي حفلًا غنائيًا بأكاديمية الفنون

يحيي المطرب رامي صبري، حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل أكاديمية الفنون بالهرم تحت اشراف د.أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، مساء اليوم السبت.

وكان اتفق الدكتور أشرف زكي مع الفنان رامي صبري لتقديم حفلًا للطلبة ضمن حفلات أعياد شم النسيم وقبل حلول شهر رمضان.

ومن المقرر أن يقام الحفل في الأرض الجديدة بأكاديمية الفنون وسط حضور طلبة الأكاديمية، ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، ويقدم رامي خلاله مجموعة من أغنياته الشهيرة والمعروفة.