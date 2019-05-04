يحيي المطرب رامي صبري، حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل أكاديمية الفنون بالهرم تحت اشراف د.أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، مساء اليوم السبت.
وكان اتفق الدكتور أشرف زكي مع الفنان رامي صبري لتقديم حفلًا للطلبة ضمن حفلات أعياد شم النسيم وقبل حلول شهر رمضان.
ومن المقرر أن يقام الحفل في الأرض الجديدة بأكاديمية الفنون وسط حضور طلبة الأكاديمية، ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، ويقدم رامي خلاله مجموعة من أغنياته الشهيرة والمعروفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. رامي صبري يحيي حفلًا غنائيًا بأكاديمية الفنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.