حلا شيحة تواصل تصوير "زلزال" لـ رمضان

تواصل الفنانة حلا شيحة، تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "زلزال" الذي يعتبر أولى أعمالها الفنية العديدة بعد عودتها من الاعتزال، ومنالمقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.
ويذكر أن "زلزال" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة
سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبدالغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.
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