كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكيدًا لانفراد "الخليج 365 الفني".. نجل الراحلة غنوة سليمان يدخل عالم التمثيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر "الخليج 365 الفني" خبرا يفيد بدخول ياسين، نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، عالم التمثيل من خلال عمل درامي في موسم دراما رمضان، مثلما كانت تتمني والدته الراحلة.

وبالفعل سيشارك ياسين، في مسلسل "زي الشمس" بموسم دراما رمضان المقبل، ومن المقرر عرضه علي قناة "mbc مصر" بشكل حصري.

تدور أحداث مسلسل "زي الشمس" في إطار تشويقي حول شقيقتين، تقوم بدور الشقيقة الأولى ريهام عبد الغفور، والشقيقة الثانية تقوم بدورها دينا الشربيني، ولكن تتعرض ريهام عبد الغفور للقتل، وتبحث دينا الشربيني عن قاتل شقيقتها باعتبارها محامية، وتقوم ريهام عبد الغفور بدور فريدة الفتاة المتحررة المثقفة، وتجمل شخصيتها الكثير من الغموض، حيث تعمل فنانة تشكيلية، فيما تقوم بدور الأم سوسن بدر.