كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمكال عرض مسلسل "آخر الليل" في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعرض مسلسل "آخر الليل" خلال شهر رمضان الكريم ليصبح يومياً بدلاً من يومي الجمعة والسبت، بعد أن بدأ منذ شهر مارس الماضي.

وتخطي العمل الدرامي بأرقام نسب المشاهدة العالية التي يحققها عبر شاشة تلفزيون "الجديد" وذلك مع توجه الأحداث إلى التصاعد والتعقيد بشكل أكبر، إثر خروج "لورا" من السجن، وما يترتب عليه.