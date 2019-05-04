كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرينية فَي الشرقاوي تشارك في مسلسل "أمي دلال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

والعمل من بطولة الفنانة هيفاء عادل التي تؤدي الدور الرئيسي ومعها فيه إبراهيم الحربي، رانيا شهاب، أسامة المزيعل، مي عبدالله، عبير أحمد، عبدالله بهمن، عبدالمحسن القفاص، حسين الحداد، فواز حمد بدر، محمد عاشور، هدى حمدان، عيسى الحساوي، رندا حجاج، غدير السبتي، رهف محمد.

تشارك الفنانة الشابة البحرينية فَي الشرقاوي، في بطولة مسلسل "أمي دلال"الذي يعيد عبدالعزيز الحشاش إلى الدراما، ويخرج المسلسل سلطان خسروه، ويناقش العمل عددا من القضايا الاجتماعية المختلفة، من بينها جحود الأبناء لآبائهم وأهلهم.