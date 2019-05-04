كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 نجوم يصلحون لدور "الأب".. "الخليج 365 الفني" يقدم اقتراحاته لمحمد رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النجم محمد رمضان، لعرض مسلسله "زلزال" الذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والرومانسية من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وتردد مؤخراً أن "رمضان" يجسد دورين خلال الأحداث، وهما شخصية الأب "حربي" الذي يموت بعد انهيار منزله في زلزال 1992، وابنه "زلزال" الذي يقع في صراعات مع رجل ثري يدعى "خليل السواح".

وسبق أن ظهر "رمضان" بشخصيتي الأب وابنه، في مسلسل "نسر الصعيد" عام 2018، وفي هذا السياق يقدم "الفجر الفني" 5 اقتراحات لنجوم يصلحون لتجسيد دور والد النجم الشاب.

سيد رجب

تنوعت مشاركات النجم سيد رجب مع محمد رمضان، في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم "قلب الأسد" عام 2013، و"جواب اعتقال" عام 2017، ومسلسل نسر الصعيد" العام الماضي، ويعد من أبرز النجوم الذين يصلحون لتقديم دور والده. Advertisements هادي الجيار

شارك الفنان القدير هادي الجيار، محمد رمضان في مسلسل "الأسطورة"، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد سامي، وقدم خلاله شخصية "مختار الدسوقي" شقيق والد "رفاعي وناصر الدسوقي" الشقيقان اللذان جسدهما "رمضان" خلال الأحداث. أحمد فؤاد سليم

صراع كبير عاشته أحداث مسلسل "ابن حلال" بين الفنان أحمد فؤاد سليم، الذي جسد شخصية رجل سياسة فاسد، يورط "حبيشة" محمد رمضان، في قضية قتل ابنة ممثلة مشهورة، والمسلسل من تأليف حسان دهشان وإخراج إبراهيم فخر. أحمد صيام

شارك الفنان القدير أحمد صيام، محمد رمضان في عدد من الأعمال، أبرزها مسرحية "أهلا رمضان" بديلاً عن الفنان سامي مغاوري، والمسلسل الإذاعي " لا سحر ولا شعوذة"، كما يشاركه في بطولة مسلسله الجديد "زلزال" المقرر عرضه في رمضان. أحمد بدير

شارك الفنان القدير أحمد بدير، محمد رمضان في أولى خطوات نجاحه الذي تحقق عام 2012، بعد تقديم فيلم "الألماني" من تأليف وإخراج علاء الشريف، كما يشارك "بدير" الفنان الشاب في بطولة فيلم "سري للغاية" من تأليف وحيد حامد وإخراج محمد سامي.

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