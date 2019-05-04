كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على خريطة "روتانا خليجية" في شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحشد روتانا خليجية لجمهورها في رمضان، باقة من أهم وأشهر نجوم الدراما والإعلام في السعودية والخليج والعالم العربي لتقديم مائدة درامية وبرامجية عامرة ومنوعة للجمهورالسعودي والخليجي طوال أيام وليالي الشهر المبارك.

فروتانا خليجية ستقدم هذا الموسم أقوى الأعمال المحلية والخليجية وأبرز الإنتاجات البرامجية المنوعة التي تلائم كافة توجهات المشاهدين، في استمرارية لمسيرة نجاحها خلال الأعوام الفائتة، لا سيما وأن برامجها ومسلسلاتها المختارة تعتبر الأقرب إلى ذوق المشاهد السعودي والأكثر تعبيراً عنه.

البداية مع سيدة الشاشة الخليجية، الفنانة القديرة حياة الفهد، إذ نجحت روتانا خليجية هذا العام بعرض مسلسلها الجديد "حدود الشر" الذي تطل من خلاله على جمهورها هذا الموسم. هذا العمل ينتمي للدراما الاجتماعية، تدور أحداثه خلال فترة الخمسينات من القرن الماضي، ويناقش العديد من القضايا الهامة في تلك الفترة في قالب درامي إنساني مشوق، وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد النشمي، وإخراج أحمد دعيبس، وبطولة كل من: أحمد الجسمي وباسم عبدالأمير وهبة الدري وهنادي الكندري وهيا الشعيبي وانتصار الشراح وإلهام علي وفاطمة الصفي وشيماء علي وغيرهم من النجوم.