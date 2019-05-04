تيم حسن يرد على سيرين عبد النور.. ماذا قال!

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 12:57 مساءً - رد الممثل السوري ​تيم حسن​ على ما قالته الفنانة ​سيرين عبد النور​ عنه عندما حلت ضيفة بالأمس على برنامج “بيت الكل”، حيث وصفته بأن الممثل العربي الكامل واشارت الى انها كانت ترغب بالتمثيل معه.

رد حسن جاء عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب لعبد النور التالي: “شكرا كتير عادل عالكلمات الحلوة ومبروك سيرين نورتي الهيبة الحصاد وانشالله يكون النجاح حليفنا”.