كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 12:57 مساءً - رد الممثل السوري تيم حسن على ما قالته الفنانة سيرين عبد النور عنه عندما حلت ضيفة بالأمس على برنامج “بيت الكل”، حيث وصفته بأن الممثل العربي الكامل واشارت الى انها كانت ترغب بالتمثيل معه.
رد حسن جاء عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب لعبد النور التالي: “شكرا كتير عادل عالكلمات الحلوة ومبروك سيرين نورتي الهيبة الحصاد وانشالله يكون النجاح حليفنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر تيم حسن يرد على سيرين عبد النور.. ماذا قال! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.