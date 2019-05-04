ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة رياضية

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كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 12:57 مساءً - إحتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيدها اليوم عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث شاركت متابعيها صورة من حياتها اليومية.
وظهرت ميريام فارس بإطلالة رياضية تماماً ارتدت فيها ملابس الرياضة باللون البنفسجي الفاتح، وانتعلت حذاء رياضياً باللون الرمادي. واعتمدت تسريحة الشعر المجعد.
وشكرت فارس متابعيها على التمنيات العزيزة على قلبها، والتي أشعرتها بالحب في هذا اليوم المميز بالنسبة لها.
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