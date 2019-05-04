شكران مرتجى توجه رسالة للممثلين السوريين.. ماذا قالت!

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 12:57 مساءً - وجهت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ رسالة لكل زملائها الممثلين السوريين حيث تمنت لهم أن يتألقوا في أعمالهم التي يطلون بها في الموسم الدرامي الرمضاني، وكتبت مرتجى عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي :

“كل التوفيق والنجاح لدرامنا السورية ونجومنا ونجماتنا زملائي الغاليين أينما وجدوا ولكل النجوم العرب بوركت جهودكم وليكن التميز حصادكم”.

وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي مرتجى على ما كتبت، حيث أثنوا على كلامها وتمنوا الخير للممثلين السوريين والسلام لسوريا.

يذكر ان شكران مرتجى ستتحول الى مقدمة برامج في رمضان حيث ستقدم الى جانب الممثل والمخرج سيف الدين سبيعي برنامج “سيف وشكران.. والملايين برمضان”.