دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. شاهدوا هل تشبهها؟

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 12:57 مساءً - إحتفلت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ بعيد ميلاد والدتها، على طريقتها الخاصة.

ونشرت بطمة عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها مع والدتها وعلّقت: “كل عام وانتي اغلى وأحن وأروع أم وكل عام وانتي سندي كل عام ودعواتك تخليني منصوره كل عام ورضاكي مغطيني”.

وأضافت: “الله يحفظك ماما ويحميك من شر الحاسدين ويقطع لسان اَي صبع يأشر عليك بالغلط او لسان يتكلم عليكي بالسوء.. عيد ميلاد سعيد ماما وكل عام وانتي الحب وبألف خير”.

وكانت بطمة قد إحتفلت مؤخراً، بوصول عدد متابعيها على احد مواقع التواصل الإجتماعي إلى 4 مليون، ووجهت الشكر لمتابعيها، حيث قالت: “شكراً على متابعتكم وحبكم.. نجاحي أستمده من دعمكم الدائم كنحماق عللليكم”.