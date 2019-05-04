شاهدوا.. ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة مميزة

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 12:57 مساءً - خطفت الممثلة المصرية ​ميرهان حسين​ الأنظار عندما نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً جديدة لها بدت فيها بقمة نعومتها وجمالها، وعلقت على الصور :”أتمنى يكون مسلسل قيد عائلي عجبكم ونكمله ان شاء الله بعد رمضان .. شكرا لكل اسرة المسلسل”.

يذكر ان حسين ستطل في شهر رمضان بمسلسلين هما “علامة استفهام” مع محمد رجب، كما لها ظهور خاص في عدد من حلقات مسلسل “بركة” مع عمرو سعد، وهالة صدقي وكمال أبو رية.

كما سيتم استكمال عرض مسلسل ميرهان حسين “قيد عائلي” بعد انتهاء شهر رمضان.

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