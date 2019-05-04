انت الان تتابع تفاصيل خبر العثور على رسمة جديدة لـ"دافنشي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 12:52 مساءً - يعرض قصر باكنغهام في لندن قريباً مسودة رسمة شخصية ثانية لأيقونة الفن عبر التاريخ ليوناردو دافنشي، بعد أن تم التعرف عليها باعتبارها رسمت بريشة أحد مساعدي العبقري الإيطالي.

ويعتقد أن الرسم الأولي للرجل الملتحي، واحدة من مسودتين فقط لبورتريه يمثلان دافنشي، ظلتا موجودتين منذ أيام الرسام، وفقاً لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

واكتشف رئيس قسم المطبوعات والرسم في "المجموعة الملكية" البريطانية مارتن كلايتون الرسم الأولي، حينما كان يتفحص الأوراق المخزنة في قلعة ويندسور.

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كلايتون عرفها بوصفها دراسة لدافنشي كان يقوم بها أحد مساعديه، قبل وفاة صاحب لوحة "الموناليزا" الشهيرة بوقت قصير في عام 1519، عن 67 عاماً.

يشار إلى أن المسودة الأخرى المعاصرة لدافنشي تم رسمها في الفترة نفسها تقريباً، ورسمها أحد تلامذته ويدعى فرانشيسكو ميلزي، بحسب ما أفاد كلايتون.

وهناك رسمة أخرى موجودة في مدينة تورينو الإيطالية، يعتقد على نطاق واسع أنها بورتريه شخصية بريشة الفنان نفسه، غير أن كلايتون وخبراء آخرين يشككون في هذا الزعم.