حصري- وائل كفوري نجم مهرجان جرش 2019

علم موقع “الخليج 365” من مصادره الخاصة جداً أن النجم اللبناني وائل كفوري سيكون نجم فعاليات مهرجان جرش بدورته الرابعة والثلاثين هذا الصيف في الاردن.

Advertisements

وهذه ليست المشاركة الاولى لوائل كفوري في المهرجان فقد سبق وتألق عدة مرات على هذا المسرح العريق.

ويتواجد السيد ايمن سماوي المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون في بيروت حاليا حيث التقى العديد من الوجوه المعروفة في عالم الفن.

نذكر ان المهرجان كان قد شارك به في دوراته السابقة ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي.