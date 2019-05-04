وصلات الغزل والمديح بين الفنانات.. مشاعر حقيقية أم مظاهر ومجاملات؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت ظاهرة بين الفنانات خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتمثل في مغازلة بعضهن البعض واستخدام كلمات المديح، حتى أثرن الحيرة حول إذا ما كانت وصلات الغزل والهيام هذه مشاعر حقيقة أم مجرد مظاهر ومجاملات.

وترصد لكم "فوشيا" أبرز حالات الغزل التي انتشرت بين الفنانات خلال الفترة الماضية، والمواقف التي أدّت إلى ذلك.

إليسا ونانسي عجرم

غنّت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، خلال الحلقة الختاميّة، من برنامج "لهون وبس"، عدة أغانٍ لزميلاتها اللواتي اختارهنّ مقدّم البرنامج، وكانت من ضمنها أغنية "يا مرايتي" لمواطنتها "إليسا"، التي تغزّلت في الأخيرة، بقولها عبر حسابها على "تويتر": "بحبك يا نانسي.. بارك الله فيك".

وترتبط "نانسي" بعلاقة حب ومودة مع أغلب زميلاتها في الغناء بالوطن العربي كافة، حيث لم يُذكر أن وقعت في خلاف مع إحداهن كما حدث مع نجمات آخريات؛ ما يكشف عن حقيقة مشاعر "إليسا" تجاهها.

نانسي عجرم ونوال الزغبي

أحد أسباب العلاقة الجيدة التي تجمع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بصديقاتها في الغناء، هي حرصها الدائم على تقديم التهاني والتبريكات خلال أية مناسبة لهن.

وتغزّلت "نانسي" في مواطنتها الفنانة نوال الزغبي، عقب ظهور "الزغبي" مع الإعلامي "نيشان"، خلال حلقة عن عيد الحب، قائلة عبر حسابها على "تويتر": "بعد متابعتي للحلقة الموفقة والجميلة جدًا.. نوال الزغبي كنتِ مميزة ومتألقة كالعادة".

وردّت "الزغبي" على غزل "نانسي"، قائلة: "نانسي عجرم حبيبة قلبي أنتِ تسلمي، ويا رب دايمًا بالتوفيق بكل أعمالك والنجاح الدائم يا جدعة".

وأحدثت النجمتان حالة من البهجة والسرور على متابعيهما، بعد وصلة الغزل، التي أظهرت ما يكنه كل طرف منهما للآخر.

سيرين عبد النور ونانسي عجرم

الواضح أن الفنانة نانسي عجرم، تستحوذ على نصيب كبير من الحب، من قبل صديقاتها في الوسط الفني، حيث سبق وأن تغزّلت الفنانة سيرين عبد النور، بـ"نانسي"، عند إبداء إعجابها الكبير بلون أحمر الشفاه، الذي ظهرت به نانسي خلال وقت سابق، في إحدى حلقات "ذا فويس كيدز".

وتغزّلت سيرين بنانسي عبر صفحتها على "تويتر"، قائلة: "مش معقول نانسي عجرم شو لابقلها الحمرا الحمرا مثل القمر"، وسريعًا ما ردت عليها "نانسي"، قائلة: "وإنتي دايمًا مثل القمر".

أحلام وآيتن عامر

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أعربت الفنانة أحلام، خلال وقت سابق، عن مدى سعادتها بسبب قيام الفنانة المصرية الشابة آيتن عامر، بعمل متابعة لها عبر "إنستغرام".

وتغزّلت أحلام بـ"آيتن"، قائلة: "متعرفيش أنا بحبك أد ايش، وانبسطت لما شفتك عاملة لي فولو، ويارب تكون هذا السنة سنة خير وسعادة لكِ ولحبايبك".

وما هي إلا لحظات وجاء رد "آيتن"، التي قابلت الغزل بالغزل، قائلة: "ولما بقا ألاقي منها الرسالة الحلوة دي، لازم أنبسط زيادة.. على فكرة أنا بحبك أكتر".

مي عز الدين وإيمان السيد

تغزّلت الفنانة المصرية مي عز الدين، بمواطنتها الفنانة إيمان السيد، وشريكتها في مسلسلها الرمضاني المقبل، "البرنسيسة بيسة"، حيث وجهت لها رسالة غزل صريحة، قائلة: "بحبها قوي وغلاوتها بتزيد قوي كل يوم وهتبقي من أقرب الناس ليا باقي العمر بره الشغل.. بيه ومنغيره".

وسرعان ما ردّت "إيمان"، قائلة: "حبيبتي يا مي.. ربنا يعلم غلاوتك في قلبي قد إيه.. يا بنت الناس يا محترمة.. بحبك.. ولما عرفتك عن قرب حبيتك أكتر.. وأي حد يعرفك ويعرف جدعنتك وأخلاقك وقلبك الحلو لازم يحبك يا مي.. ربنا يسعد قلبك ويفرحك ياست البنات ويجعل تعبك بفايدة ويكرمك يارب بحق تعبك وإخلاصك وحبك لشغلك".

أحلام وشيريهان

تغزّلت الفنانة أحلام، بالفنانة المصرية شيريهان، خلال حلقة من الردود بمنشور للإعلامية بوسي شلبي، قائلة: "وحشتنا أوي أوي والله يا ليت تعود أيامها الجميلة اللي مستحيل تتنسي بحبك شيريهان".

وردّت "شيريهان"، قائلة: "الوفاء والأصل والخلق والفن والإنسانية والصدق والحب كل الحب هو حقيقي حقيقة أم فهد أحلام الشامسي في قلبي إلى الأبد.. إنتي جميلة أوي بجد جميلة.. الله يحميكم ويحفظكم نعمة كبيرة لشيريهان".

نادين نجيم وشيرين عبد الوهاب

تغزّلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عقب علمها بغناء "شيرين" لتتر مسلسلها "خمسة ونص"، والذي غنّت الفنانة المصرية فيه باللهجة اللبنانية للمرة الأولى.

وقالت نادين عبر حسابها على "تويتر": "اللبناني منك حيطلع عسل يا قنبلة رمضان.. بحبك أوي حتنوري المسلسل"، وردّت عليها "شيرين"، قائلة: "اللبناني طول عمره عسل بأهله.. وإن شاء الله المسلسل ناجح بوجودك فيه".