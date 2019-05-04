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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي لجنة تحكيم الأفلام القصيرة و Cinéfondation بمهرجان كان السينمائي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون علي مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 72 عن لجنة تحكيم الافلام القصيرة و الـ " Cinéfondation "، حيث تتكون لجنة التحكيم من اثنين نساء و3 رجال من خلفيات مهنية وجغرافية مختلفة.
فتترأس لجنة التحكيم المخرجة و المؤلفة الفرنسية كلير دينيس، بينما تضم اللجنة النجمة الفرنسية الانجليزية ستاسي مارتن و المخرج اليوناني بانوس كوتراس ، والمؤلف والمنتج اليوناني Cătălin MITULESCU، والمخرج عيران كوليرين .
يذكر أن فيلم افتتاح فعاليات المهرجان هو فيلم الرعب " The Dead Don’t Die " و يتم عرضه بمسرح Grand Théâtre Lumière، كذلك سيكون العرض الأول عالميا للعمل، فيلم " The Dead Do Not Die "من تأليف و اخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراي وتيلدا وينستون وغيرهم .
مهرجان كان
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