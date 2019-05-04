شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 24 ساعة تصوير.. محمد إمام إجازة من "هوجان" يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النجم محمد إمام على إجازة يوم واحد من التصويرمع أبطال مسلسله الرمضانى "هوجان"، بعد تصوير 24 ساعة فى التجمع الخامس مع الفنان رياض الخولى والمخرجة شيرين عادل، والذى ينافس به خلال شهر رمضان يعد أيام على شبكة قنوات الحياة، ويواصل إمام التصوير حتى أوخر شهر رمضان، حيث قامت مخرجة العمل بتسليم أول 5 حلقات من المسلسل للجهة المنتجة للعمل وهى "سينرجى"، وتواصل فى عمل المونتاج لباقى الحلقات.

مسلسل "هوجان" ينتمى إلى نوعية المسلسلات التى تعتمد على النجم الواحد، وهو محمد إمام، ويأخذ الطابع الكوميدى الممزوج بالأكشن، حيث يلعب فى العمل شخصية "هوجان" شجيع الشجعان، ذلك الفتى الذى يسكن فى حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، منها أنه يأكل الزجاج، وبإمكانه أن يجر سيارة بمفرده، والعديد من المواقف التى تؤكد امتلاكه لتلك المواهب الخارقة.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".