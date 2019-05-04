سيرين عبد النور: “تيم حسن يناديني بـ “إم السوس” وهو الممثل الكامل في العالم العربي وزوجي يرافقني الى التصوير”

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2019 11:53 صباحاً - في حلقة جديدة من برنامج “​بيت الكل​” الذي يقدمه الممثل ومقدم البرامج ​عادل كرم​، استقبل فيه الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​، الاعلامية ​منى صليبا​ والاعلامي ​روبير النخل​.

تحدثت سيرين عن مسلسل الهيبة الحصاد وعن الأمر الذي جذبها اليه، وعن سؤال عادل لها ان كانت سابقا قد رغبت في التمثيل بالهيبة، قالت انها كانت ترغب بالتمثيل مع الممثل السوري ​تيم حسن​، فهناك كيمياء بينهما، مضيفة انه الممثل الكامل في العالم العربي شكلا وموهبة ولطافة وتمثيلا.

وكشفت انه يناديها بـ “إم السوس”، ووجّهت تحية له متمنية له التوفيق الدائم بكل أعماله، وتابعت ان هذا ثاني عمل لها مع المخرج سامر البرقاوي بعد “لعبة الموت”، مشيرة الى ان زوجها فريد رحمة يرافقا دائما الى التصوير.

وعرض تقرير للكاتب باسم سلكا وجّه فيه التحية لسيرين، قائلا انها دخلت الى المسلسل بشكل لطيف وشكّلت ثنائي مميز ورائع مع تيم، وتمنى لأسرة الهيبة الحصاد النجاح وشكر عادل وبرنامج بيت الكل.

المخرج سامر البرقاوي قال ان صداقته مع سيرين بدأت منذ مسلسل لعبة الموت، وتابع ان سيرين لم تخيّب ظنه ابدا في اي تجربة فكرا فيها، فهي مخلصة لعملها ولديها ولاء له، كما انها متأنية باختيار الصح بعملها، واضاف ان لديها طاقة وشيء قوي مازال مخبأ في داخلها، كما تمنى لها النجاح الدائم وان تجمعهما الأيام دائما.

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بدورها شكرتهما سيرين على كلامهما الجميل، وكشفت انها ارتدت في الحلقة فستان من تصميم المصمم العالمي ايلي صعب.

ومن ثم عرضت لها لقطات حصرية من مسلسل الهيبة الحصاد.

وعن سبب اطلاق اسم كريستيانو على طفلها وتاليا على طفلتها قالت سيرين انها تحب ان تطلق اسماء مسيحية عليهما، فكريستيانو يعني اتباع المسيح وتاليا تعني نور الجنة.

وكشفت انها حين وضعت صورة ابنتها على حسابها الخاص تلقّت تعليقات مزعجة من قبل بعض المتابعين فقررت ان لا تضع صور اولادها مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ثم استقبل عادل الاعلامية منى صليبا والاعلامي روبير النخل اللذان تحدثا عن صداقتهما مع سيرين.